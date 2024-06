Lina Correia, uma mulher de 57 anos, foi violentamente assassinada numa rua de Bedfordview.

A mulher foi encontrada sem vida no interior do seu automóvel por uma patrulha móvel da polícia da área de Bedfordview, que ao aperceber-se de um veículo estacionado na esquina das ruas Van Der Linde e Smit, parou para inspecionar.

A polícia constatou que a janela se encontrava perfurada e estilhaçada e que a mulher no interior do veículo tinha sido atingida com projéteis de arma de fogo, um dos quais na cabeça.

Não foi possível determinar a naturalidade da vítima, mas várias pessoas asseguram que Lina Correia tem o sobrenome de Camacho, é natural da Madeira e casada com Moisés Camacho, também ele comerciante.

A polícia prossegue as investigações e o tenente-general, Tommy Mthombeni, comissário da Polícia em Gauteng, pediu se houvesse alguém que tivesse testemunhado o incidente que apresente a informação de modo a ajudar a polícia nas investigações.