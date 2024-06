Iniciaram-se no passado dia 4 as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, conforme o JM noticiou.

Nas instalações do Consulado-geral de Portugal, em Joanesburgo, realizou-se uma “Manhã Recreativa” sob o tema “Através da Passagem do Tempo”, uma iniciativa cultural apoiada pelo Instituto Camões e implementada em parceria com a companhia Art Fusion, cuja diretora é Lisa Januário, artista de renome da comunidade portuguesa.

As celebrações tiveram início com o hastear da bandeira portuguesa e a entoação dos hinos nacionais da África do Sul e de Portugal, solenizada pela presença do Agrupamento de Escuteiros de São Jorge, seguindo-se um entusiástico programa de criatividade com a participação de 25 crianças que executaram em papel celofane e cartolina mosaicos de vitrais, com padrões e formas alusivas às bandeira nacional, Cruz de Cristo ou caravelas.

Ao longo da manhã os participantes puderam conviver ao som da atuação musical dos portugueses do Grupo Graça Teixeira Drums Academy, e visualizar a projeção de um vídeo produzido pela Art Fusion que reproduz a preparação dos esboços e execução de pinturas no Lar Rainha Santa Isabel e Centro de Dia Coração de Maria.

As boas-vindas foram dadas pela Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, Graça da Fonseca, que começou por agradecer a participação do Lar Rainha Santa Isabel e Centro de Dia Coração de Maria, bem como aos familiares ali presentes, cuja crianças tomaram parte nesta atividade artística intergeracional e sentimento de pertença à cultura portuguesa e de valorização da comunidade.

Para além dos participantes terem mostrado à comunidade o seu talento artístico, é justo sublinhar o convívio são e agradável que se verificou entre gerações.

Palavra de agradecimento à Art Fusion, parceira do Consulado na concretização desta ação cultural, impulsionada por Graça da Fonseca, Cônsul-geral de Portugal, pessoa propensa à realização destes eventos.

Realizou-se na sexta-feira um jantar de gala presidido pelo Embaixador de Portugal na África do Sul, José da Costa Perfeita, onde foram atribuídas várias medalhas a diversas pessoas pelo trabalho realizado em prol da comunidade ou por se terem distinguindo na vida académica ou profissionalmente.

A organização promoveu um cortejo com 16 carros alegóricos produzindo uma versão de vários capítulos da nossa rica história, evocadores do perecimento há 500 anos do Épico Luis da Camões e da época e factos gloriosos de Portugal que se revestiram de muito interesse pelo legado ao mundo de um Portugal que embarcou nas caravelas e deu novos mundo ao mundo.