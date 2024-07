África do Sul: Empresário madeirense foi alvo de sevícias durante o rapto

José Manuel Dias Roda, empresário madeirense que esteve sob sequestro durante sete dias, sofreu sevícias e encontrava-se desidratado quando foi resgatado pelas autoridades policiais sul-africanas.

Tal como o JM avançou oportunamente, o emigrante, de 47 anos e natural do Estreito da Calheta, foi raptado no passado dia 28 de julho, no estabelecimento onde se encontrava a trabalhar, o Waltloo Meat & Chicken, em Southdale, Joanesburgo.

O cativeiro terminou ontem à noite, na sequência de uma operação policial, batizada de ‘Take Down’ [‘Derrubar’, em português], que foi conduzida com por elementos da South African Police Services (SAPS).

A vítima apresentava um estado de desidratação e estava amarrada no local onde foi encontrada pela polícia, na zona de Nancefiekd, Soweto.

Informações não oficiais indicam que madeirense foi alvo de sevícias, com o intuito de levá-lo a revelar os códigos dos cartões bancários encontrados no local, onde foram encontrados nove telemóveis. Um homem armado, que mantinha José Manuel Dias Roda sob vigilância, foi detido durante a operação.

Esta foi a segunda incursão policial bem sucedida por parte da polícia sul-africana nos últimos dias envolvendo emigrantes madeirenses vítimas de rapto.

Marco Ramos, emigrante filho de madeirenses radicado na África do Sul, sequestrado em 24 de julho, também no seu estabelecimento, em Rand Ocidental, foi resgatado pela polícia no início deste mês.