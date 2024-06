África do Sul: Casa cheia no 56.º aniversário da Academia do Bacalhau Mãe

O 56.º aniversário da fundação da Academia do Bacalhau Mãe foi celebrado, no passado domingo, no restaurante português “O Castelo”, que encheu por completo.

Antes do repasto, Rogério Nascimento, Compadre-presidente deu as boas-vindas a todos os presentes sublinhando a presença do Embaixador de Portugal e sua esposa assim como às restantes pessoas presentes, salientando a importância desta presença como um manifesto de filantropia.

Entoado o tradicional “Gavião de Penacho” deu-se início ao repasto como não podia deixar de ser, o prato servido foi “o fiel amigo” bem confeccionado que agradou - aliás agrada sempre – acompanhado de tintos portugueses e sul africanos.

Após o jantar o Compadre- presidente pediu ao Embaixador que dirigisse algumas palavras, tendo José da Costa Pereira anuído.

Antes de iniciar a sua alocução José da Costa Pereira, face à vitória da seleção de Portugal que acabava de bater a seleção da Turquia, pediu que todos, em uníssono, uma salva de palmas pela vitória de Portugal, pelos 56 anos da Academia do Bacalhau e uma terceira a vocês mesmo por estarem aqui.

Quando a Academia foi fundada em 1968 eu tinha 10 anos. Felicito a Academia pelos 56 anos, o que significa que a Academia está fazendo um excelente trabalho, significa que é sólida, significa que está realizando um bom trabalho, um trabalho capaz, um trabalho sólido e está fazendo por que vocês estão aqui a ajudar.

Quando falo da Academia do Bacalhau, tenho um pequeno problema; não gosto de bacalhau...

Na Academia há duas coisas também importantes que fazem parte vocês todos, a gastronomia portuguesa que faz parte da nossa cultura, e mais importante é a vossa capacidade filantrópica e o facto que todos estes encontros a repercutirem-se o apoio que vocês dão em todas as instituições de solidariedade e neste caso específico o Lar da Rainha Santa Isabel, em Albertskron, como aqui já foi dito.

Eu acho ótimo quando as pessoas criam formas de entreajuda entre elas, sem estarem à espera que o Estado seja capaz de corresponder às necessidades.

O melhor é o Estado corresponder como temos feito no passado e vamos continuar a fazê-lo até porque o Lar Rainha Santa Isabel passa por uma situação em que teremos de ajudar.

Vasco Abreu, chamou novamente o Embaixador para receber das mãos de Rogério do Nascimento o “Diploma de Compadre” da Academia do Bacalhau Mãe, tendo-se ouvido muitos aplausos. Seguiu-se depois a entrega de um outro diploma à senhora Isa Rodrigues pela colaboração prestimosa às atividades da Academias do Bacalhau Mãe.

Um outro diploma foi atribuído ao australiano Kelly Francis Clinton, pessoa ligada à comunidade e que raramente em companhia da sua consorte raramente falta aos convívios da Academia. O recipiente agradeceu de forma elegante e também hilariante fazendo menção do seu envolvimento com portugueses especialmente da classe operária tendo sido bastante aplaudido.

António Barbosa, da Academia de Pretória, compadre muito divertido por natureza, foi o “carrasco” que de uma forma hilariante animou este convívio e com “multas” em permeio , anedotas e falou do 51º Congresso das Academias a realizar em Outubro na Cidade do Cabo \Boa Esperança.

À margem das comemorações do 56.º aniversário da Academia, o JM falou com Rogério Nascimento, Compadre-presidente da Academia do Bacalhau Mãe, sobre as preocupações que o afligem, assim como muitos membros da Academia e da Comunidade que é a presente situação que vive o Lar Rainha Santa Isabel, cuja situação requer uma atenção minuciosa e urgente para evitar o colapso daquela organização de bem fazer que foi atingida, por uma administração exercida, inocentemente, e se encontra de momento descapitalizada e com dificuldades operacionais de grande risco.

Segundo o Compadre-presidente, temos de intensificar as nossas atividades para poder proteger o Lar Rainha Santa Isabel e acudir a outros casos de reconhecida urgência que prevalecem no seio da Comunidade.

“Estou, ou melhor, estamos muito decepcionados com o presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência (SPB) que esgotou os fundos existentes, inesperadamente e lamentavelmente resignou e mais grave não compareceu na Assembleia Geral Extraordinária da passada quarta-feira”, disse.

“Para nós, que esperávamos ouvir o presidente da SPB, a sua ausência, foi um gesto abrasivo e deveras censurável, lamento dizê-lo. Não era uma atitude expectável e que deixa percepções, repito percepções de ter enveredado por situações de menos lisura ou querer subtrair-se a responsabilidades.”

“Há pessoas da comunidade que estão envolvidas em organizações, apenas com o fito de benefícios ou interesses pessoais com a agravante de se intitularem DDL (donos do lar), pessoas essas que primam por atos detestáveis que arrastam organizações para situações calamitosas”, descreveu.

Apesar das dificuldades a Academia do Bacalhau Mãe tem encontrado dificuldades para angariação de fundos, porém, este ano fez a entrega de 298.000.00 randes em numerário e continuará da mesma forma vocacionada e a pugnar para auxiliar o Lar e outras organizações e pessoas em situação de desespero algumas, e outras em situações menos boas, como tem feito até aqui.

Ajudar o próximo foi o que sempre norteou a Academia desde o início, é a nossa missão desde a fundação da Academia, um ato de grandeza humana e também um ato da mais elementar justiça ainda por mais humilde que seja a ajuda, disse-nos Rogério Nascimento.

Sobre o 51º Congresso das Academias a realizar na Cidade do Cabo da Boa Esperança no próximo mês de outubro crê que será um sucesso que contará com uma presença de Compadres-presidentes e outros compadres e comadres quer das Academias de África, América latina e Europa a avaliar pelas inscrições já feitas.

De notar que um significativo número de pessoas inscreveu-se para o evento aniversariante celebrado no domingo não eram compadres ou comadres desta Academia o que deixa no ar algumas interrogações que carecem de uma análise séria.

É preciso pôr de parte algum egoísmo e interesse pessoais existentes, viver em harmonia e com espírito mútuo de solidariedade para que esta Academia Mãe, possa, com sucesso, realizar, com os fins nobres para que foi concebida.

Presentes neste evento antigos presidentes da Academia que trouxeram consigo filhos e netos num sinal claro que é preciso “render a guarda” como disse José Maria dos Santos, ex-presidente da Academia do Bacalhau Mãe.

O jantar contou com a presença do Embaixador de Portugal na África do Sul, José da Costa Pereira, o qual presidiu às celebrações e se fazia acompanhar da esposa, a Embaixatriz Ana Paula Fernandes e também do Adido Social, Diogo Franco.