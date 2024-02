XI Trail do Porto Moniz reúne 580 participantes no dia 18 de fevereiro

O Clube de Montanha do Funchal vai organizar no dia 18 de fevereiro de 2024, a 11ª edição do Trail do Porto do Moniz, uma prova de trail running integrada no Circuito Nacional de Trail-Running 2023/2024 da ATRP - Associação de Trail Running de Portugal e no Circuito Trail Madeira 2023/2024 da AARAM - Associação de Atletismo da RAM.

O objetivo principal do Trail do Porto Moniz é “proporcionar a todos os participantes uma incursão às zonas verdes do concelho do Porto Moniz, através de um percurso que contempla, maioritariamente, veredas, levadas, caminhos florestais e outros acessos de montanha”. É um evento desportivo que concilia simultaneamente as vertentes de lazer e de competição.