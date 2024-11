Terminaram no Porto Santo os Campeonatos do Mundo de Veteranos de 2024. Após 11 jornadas s, quatro campeões foram coroados, nomeadamente, Alerxander Shabalov (Estados Unidos), nos +50 anos, Rainer Knaak (Alemanha), nos +65 anos, Masha Klinova (Israel), nos +50 femininos e Brigitte Buerchardt, nos +65 femininos.

Na categoria dos +50 anos absolutos, após um campeonato que reuniu 15 grandes mestres, Shabalov ganhou o sprint final ao polaco Michal Krasenkow. Os dois grandes mestres terminaram empatados com 8,5 pontos, mas o norte-americano beneficiou de um melhor desempate para levar a coroa para casa.

Na 11.ª jornada, Shabalov bateu o compatriota e também grande mestre Gregory Kaidanov, enquanto Krasenkow, que liderou o torneio durante largas rondas, não foi além de um empate frente ao grande mestre alemão Frank Holzke.

O terceiro lugar do pódio foi para o grande mestre israelita Victor Mikhalevski, que terminou isolado com 8 pontos e foi um dos grandes animadores do torneio.

O melhor português nos +50 foi o mestre internacional Sérgio Rocha, em 29.º, com 6 pontos.O dominador da categoria de +65 anos foi o grande mestre alemão Rainer Kaak, que terminou na frente isolado, com 8,5 pontos. Número 2 à partida da competição, Knaak passou para a frente na nona jornada após bater Lubomir Ftacnik e não mais largou o primeiro lugar.

O mestre internacional israelita Alexander Mikhalevski (irmão de Victor, dos +50) foi o segundo posicionado, com 7 pontos, os mesmos do terceiro, o grande mestre eslovaco Lubomir Ftacnik.De destacar a grande prova do mestre FIDE português António Pereira dos Santos, que terminou num quinto lugar.

O jogador luso fechou o torneio com chave de ouro, ao vencer o grande mestre brasileiro Jaime Sunye Neto.

O torneio feminino juntou as categorias de +50 anos e +65 anos e a melhor das 36 jogadoras foi a mestre internacional israelita Masha Klinova, que somou 8 pontos, os mesmos de outra mestre internacional, a francesa Silvia Alexieva.Na terceira posição ficou a grande mestre feminina Tatyana Grabuzova (Espanha), fechando um pódio totalmente das +50.

Ao terminar em 10.º, a mestre internacional feminina Brigitte Burchardt (Alemanha) conquistou o título das +65 anos, à frente da consagradíssima Nona Gaprindashvili (Geórgia), uma lenda viva do xadrez mundial, que, aos 83 anos, ainda move as peças com brilhantismo.

A terceira posicionada na categoria de +65 anos foi Tatyana Bogumil, a jogar sob a bandeira da FIDE.

Os Mundiais de Veteranos, organizados pela Federação Portuguesa de Xadrez com o apoio da FIDE, reuniram duas centenas de jogadores.