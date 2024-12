A vitória de ontem do Nacional sobre o Moreirense está em destaque principal da capa do Desporto do JM.

Vista tão difícil quanto justa, a conquista dos três pontos recoloca a equipa no trilho dos bons resultados. Registo para a solidez defensiva apresentada.

O Sporting também está de volta às vitórias, depois de um período para esquecer, após a saída de Ruben Amorim.

O Sporting de João Pereira venceu (3-2) pela primeira vez no campeonato, mas continua a anos-luz da forma que demonstrava quando era treinado pelo atual comandante do Manchester United.

No badminton, Berenguer continua imparável. A Madeira apurou-se para as meias-finais de singulares e pares no XVI Portugal Junior Internacional 2024.

O Marítimo recebe esta tarde o Torreense e Rui Duarte acredita estar no caminho certo.

Nota ainda para o Galomar, no basquetebol, que perdeu em Alvalade e caiu para último.