São muitos os espetadores que acompanham neste domingo de manhã a última secção do Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que está na estrada desde a passada sexta-feira.

“O público aproveitou a dupla passagem da caravana por Terreiro da Luta para se deslocar ao Caminho dos Pretos e presenciar a passagem dos concorrentes com as máquinas de antologia que há dois dias trazem um magnífico colorido às estradas da ilha”, refere a organização, em comunicao.

Competitivamente, François Delecour mantém o ascendente e foi o mais rápido em Terreiro da Luta 1. O francês com um Peugeot 306 Maxi dispõe a gora de um avanço de 1:37,2 para o segundo classificado, o espanhol Jesus Ferreiro ao volante de um Ford Escort Mk II. No lugar mais baixo do pódio continua Roberto Martins em Renault Clio 2. Os concorrentes cumprem uma passagem por Meia Serra antes de voltarem a Terreiro da Luta. A entrega de prémios tem lugar às 13:00 no pódio colocado na Praça do Povo e antecede o slalom, a partir das 15.00, na baixa da cidade do Funchal.