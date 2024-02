Os jogos da jornada da I Liga disputados este sábado resultaram num empate e num triunfo “fora de portas”, a cargo do Moreirense. Um golo de Madson bastou hoje para um Moreirense em ‘serviços mínimos’ bater por 1-0 o Farense, em inferioridade numérica quase uma hora, em jogo da 23.ª jornada da I Liga. O madeirense João Camacho jogou de início na equipa orientada apor Rui Borges, sendo substituído ao minuto 71.

No Algarve, o tento do extremo brasileiro, aos 28 minutos, o seu quinto no campeonato, fez a diferença a favor dos forasteiros, que controlaram até final a vantagem mínima sobre os algarvios, limitados pelo cartão vermelho mostrado a Mattheus Oliveira ainda na primeira parte (36).

O Moreirense permanece no sexto lugar, com 38 pontos, a três do Vitória de Guimarães, que hoje recebe o Casa Pia, enquanto o Farense, que registou o quinto encontro seguido sem ganhar, ocupa à condição o nono lugar, com 26.

Ainda há pouco terminou com um empate o Estrela da Amadora e o Desportivo de Chaves, também em jogo da 23.ª jornada, disputado no Estádio da Reboleira, na Amadora.

Héctor Hernández colocou os transmontanos em vantagem, aos sete minutos, mas Ronaldo Tavares, aos 45+5, empatou o encontro para os amadorenses, que apenas alcançaram uma vitória nos últimos 10 jogos no campeonato e ocupam provisoriamente a 13.ª posição, com 22 pontos.

Já o Desportivo de Chaves, que também só somou um triunfo nos derradeiros 11 encontros na I Liga, mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, com 18 pontos, mas poderá cair para último nesta jornada, caso o Vizela, que tem 16, vença o Estoril Praia, no domingo.

Neste momento, surpresa no terceiro e último jogo da jornada disputada e jogada este sábado, já que o Casa Pia vai vencendo o Vitória de Guimarães por 1-0, em casa dos “Conquistadores”, com 20 minutos jogados.

Amanhã, domingo, mais quatro jogos, com destaque para o Gil Vicente-FC Porto (18:00 horas); Benfica-Portimonense (18:00 horas) e o Rio Ave-Sporting (20:15 horas). Há, ainda, o Vizela-Estoril (15:30 horas). Para segunda-feira, está marcado o fecho da jornada, com o Boavista-Braga, às 20:15 horas.