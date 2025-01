Bom dia!

O Campo de Golfe da Ponta do Pargo será memorável. Quem o afirma é Nick Faldo, lenda da modalidade e projetista do recinto, que considera, ao JM, estar perante “um feito de engenharia incrível” que terá um impacto financeiro “bem significativo” para a localidade.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Sporting-Benfica. Hoje há clássico com direito a troféu.

Saiba ainda que no Nacional Margarido está com poucas soluções ofensivas para receber o FC Porto e que no Marítimo ex-dirigente Nuno Oliveira rebate críticas de Carlos André Gomes.

Quanto ao andebol, Sandra Fernandes promete Madeira SAD com coragem. O poderio do conjunto checo que hoje visita a Região não atemoriza a treinadora, que mostra ambição para superar as dificuldades na 1.ª mão dos ‘oitavos’ da EHF European Cup.

