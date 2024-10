A Associação de Atletismo da RAM lembra, em comunicado, que o Ultra Madeira começa já esta noite, e conta com cinco provas de trail, 566 atletas inscritos de 33 nacionalidades, com um vasto programa a decorrer durante todo o fim de semana.

Este ano, a prova principal (78km) terá início à 1:00 da manhã de sábado (5 de outubro), com partida e chegada no Caniçal, Machico.

Eis os horários de partida das diversas provas:

Sábado 05.10.2024 - 01:00 - Partida da ULTRA MADEIRA – 83 km (78 km) - Local: Caniçal

Sábado 05.10.2024 - 06:00 - Partida da ULTRA – 50 km (51 km) - Local: Águas Mansas

Sábado 05.10.2024 - 09:00 - Partida do TRAIL – 15 km - Local: Portela

Sábado 05.10.2024 - 10:00 - Partida do TRAIL – 30 km - Local: Porto da Cruz

Domingo, 06.10.2024 - 10:00 - Partida do Mini Trail – 8 km - Local: Santa Casa da Misericórdia

Como escreve a organização, “nesta edição, contamos com a participação de dois veteranos de nacionalidade ucraniana com amputações de pernas na prova de 15km, por iniciativa da organização “Superhumans”, que é um centro de reabilitação que ajuda os feridos durante a guerra entre Rússia e Ucrânia”.

De acordo com Tetiana Franchuk, representante da comunidade ucraniana em Portugal, o objetivo é “ajudá-los no difícil caminho da reabilitação e na adaptação às mudanças no seu corpo, sendo as competições esportivas um dos métodos mais eficazes para motivar essas pessoas”.