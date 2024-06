Tudo a postos para o Geórgia-Portugal na ‘fan zone’ do Madeira Shopping (com fotos)

O rooftop bar ‘Provisório’, no renovado terraço do piso da restauração do Madeira Shopping, volta a registar boa afluência de público para assistir ao duelo entre a Geórgia e Portugal, da 3.ª jornada do Euro2024.

Tal como aconteceu nos dois jogos anteriores, a Fan Zone que conta com o apoio do JM Madeira, encontra-se bem composta e pronta para viver novas emoções fortes ao longo dos 90 minutos de um jogo onde Portugal quer somar o terceiro triunfo em três jogos.

A confiança na vitória de Portugal reina no espaço, num jogo onde a seleção nacional é favorita.