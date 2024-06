Treino de Guarda-redes centra atenções este sábado na UMa

É já no próximo sábado, 22 de junho, entre as 8h30 e 16h35 que a Sala do Senado da Universidade da Madeira (UMa) recebe a formação intitulada ‘O Treino de Guarda-Redes no Futebol’, que junta um painel de renome.

Em parceria com a UMa e com a Associação de Futebol da Madeira, o momento formativo é promovido pela Skills Academy e vai contar com a presença de vários treinadores, entre os quais Fábio Pereira (Marítimo), Vítor Manuel Pereira (Al Hilal), João Luís (AD Camacha), Quim Loureiro, Professor Neca, José Manuel, Pedro Ferrer, Fábio Gomes, Bruno Freitas ou Honorato Sousa.