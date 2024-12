O treinador Tiago Margarido afirmou hoje que o Nacional vai encontrar “muitas dificuldades” na visita ao Gil Vicente, que pratica “um bom futebol”, em antevisão ao duelo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“São uma equipa com um processo muito bem definido, que joga muito bem, mas que, nos últimos jogos, não tem conseguido traduzir essa qualidade em pontos”, revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Na ‘ressaca’ da goleada imposta pelo Vitória de Guimarães (4-0), o conjunto minhoto surge na pior fase da temporada, com uma série negativa de quatro derrotas consecutivas para o campeonato, mas Tiago Margarido esclarece que isso não reflete a real valia do Gil Vicente.

“Têm um jogo bem ligado desde o guarda-redes, procuram traduzir o seu jogo num bom futebol e são muito fortes pelos corredores. O facto de não conseguirem pontos há bastante tempo não traduz, de todo, aquilo que conseguem espelhar dentro do campo”, explicou.

O Nacional comemora 114 anos no domingo, sendo que o técnico, de 35 anos, que cumpre a segunda temporada ao serviço dos ‘alvinegros’, quer oferecer uma vitória aos sócios e adeptos, pois teria um “significado ainda mais especial”.

“É uma data superespecial para todos nós que trabalhamos no clube. Seria uma prenda fantástica trazer os três pontos de Barcelos e tudo faremos nesse sentido”, notou.

O mês de dezembro traz embates muito desafiantes para o Nacional, que vai defrontar Moreirense, Benfica, Vitória de Guimarães e Rio Ave, mas Tiago Margarido garante que o grupo apenas está focado na partida frente aos gilistas.

“Não estamos a pensar naquilo que virá daqui para a frente. Pensamos, sim, no jogo com o Gil Vicente e em como prepará-lo da melhor forma. Não fazemos futurologia daquilo que é o calendário e encaramos um jogo de cada vez”, salientou.

No empate caseiro diante do Boavista (0-0), o dianteiro Isaac Tomich apenas entrou no decorrer da segunda parte, depois de um período em que teve alguns problemas físicos, mas “já está sem qualquer tipo de limitação física”, assim como Dyego Sousa, que também voltou a treinar integrado com o plantel.

A recuperar de uma grave lesão no joelho direito, o médio Miguel Baeza não tem data prevista para voltar à competição e é baixa para este encontro.

O Nacional, 16.º classificado, com nove pontos, em igualdade pontual com o Estrela da Amadora (15.º), visita o Gil Vicente, que ocupa o 13.º lugar, com os mesmos 10 pontos de AVS e Boavista, no Estádio Cidade de Barcelos, no sábado, às 15:30, em jogo da 13.º jornada da II Liga portuguesa de futebol. A partida vai ter arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.