O treinador Tiago Margarido anteviu hoje “muitas dificuldades” na deslocação do Nacional ao terreno do Casa Pia, que “apresenta qualidade de jogo”, na sexta-feira, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“ [O Casa Pia] É uma equipa que joga bem e que procura construir o seu jogo a partir de trás, que baseia muito o seu jogo através dos corredores laterais, muito objetiva e também perigosa no ataque à baliza”, começou por dizer, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Na ‘ressaca’ da derrota frente à União de Leiria (2-1), do segundo escalão, que custou o afastamento da Taça de Portugal, Tiago Margarido revelou que a prioridade foi recuperar os atletas a “nível físico”, com especial atenção à “gestão das cargas e do descanso”, assim como à parte mental.

“Preocupamo-nos em modificar os erros que cometemos. No final do jogo [frente à União de Leiria] tive oportunidade de os referir, tiveram única e exclusivamente a ver com falta de concentração em momentos importantes. Retificámos isso durante a semana, em exercícios que elevassem essa mesma concentração, e estamos preparados”, frisou.

O técnico, de 35 anos, prefere não olhar para “possíveis repercussões” resultantes da eliminação na prova ‘rainha’ do futebol português, apontando à primeira vitória fora de portas na presente edição do campeonato.

“Acreditamos muito que vai ser desta, mediante aquilo que trabalhámos e também aquilo que é a nossa ideia, assim como a nossa confiança”, referiu, para depois dizer que a equipa vai lutar pela manutenção “até à última jornada”.

Na minha ótica, isto é uma maratona, não é um ‘sprint’. À passagem da 34.ª jornada, aí sim poderemos fazer um balanço definitivo das coisas, (...) mas até lá faltam muitos jogos, em contextos difíceis, outros em contextos mais favoráveis, com viagens, sem viagens, em casa e fora”, notou.

Apesar de ocupar uma posição delicada na tabela, Tiago Margarido garante que a equipa “não pensa muito nisso”, assegurando que o foco está naquilo que os jogadores controlam, sobretudo ao nível do “trabalho diário”, concluiu.

Ainda a contas com problemas físicas, os avançados Dyego Sousa e Dudu Teodora são baixas para este encontro.

O Nacional, 17.º classificado, com os mesmos cinco pontos do Estrela da Amadora, visita o Casa Pia, que é 11.º, com oito, em igualdade com o Rio Ave, no Estádio Municipal de Rio Maior, na sexta-feira, às 18:45, a contar para a nona jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de David Silva, da associação do Porto.