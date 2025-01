O Clube de Montanha do Funchal organizará, no dia 9 de fevereiro de 2025, a 12ª edição do Trail do Porto Moniz, uma prova de trail running integrada no Circuito Nacional de Trail-Running 2024/2025 e no Circuito Trail Madeira 2024/2025.

O Trail do Porto Moniz contará com três distâncias: Ultra (43 km, 3355 m de desnível positivo), Trail Longo (25 km, 1795 m de desnível positivo) e Trail Curto (13 km, 225 m de desnível positivo). A prova Ultra também será o Campeonato Regional de Trail nesta distância. A edição de 2025 terá 630 participantes,

A apresentação oficial da edição será no dia 1 de fevereiro de 2025, às 11h00, no Hotel Aqua Natura Bay, no Porto Moniz. O evento conta com o apoio de várias entidades e sponsors, incluindo a Câmara Municipal do Porto Moniz e outras instituições locais e regionais.