Cerca de 200 bens alimentares angariados no Torneio Solidário 2024 do GD Azinhaga foram entregues hoje na Escola EB 2,3 Dr. Eduardo Brazão de Castro (Escola do Galeão), em São Roque.

O torneio de futebol, que cumpriu este ano a sua segunda edição, foi aberto a todas as idades com a finalidade de proporcionar momentos de convívio motivados pela solidariedade. Participaram oito equipas (Parafusos FC, Anónimos, Bar o Velho, IC Publicidade, Associação Alegria Madeira, Atlético Madeira, VF Alumínios e Amigos da Bola), e, tal como o JM noticiou oportunamente, o custo de inscrição de cada jogador era pago com a entrega de um alimento.

Gonçalo Gonçalves, presidente do GD Azinhaga, mostrou-se plenamente satisfeito com o resultado, tendo destacado o facto de a competição ter conseguido angariar a referida quantidade furto da adesão das 200 pessoas que participaram no torneio.

“Cada um de vocês demonstrou espírito desportivo e solidário exemplar. No final, todos saíram vencedores”, enalteceu o clube nas suas redes sociais, em sinal de agradecimento.

Refira-se que a primeira edição deste evento foi organizada em 2021. A pandemia de covid-19 estragou os planos de continuidade, mas com o regresso à normalidade, a direção do GD Azinhaga acabou que já era tempo de retomar o torneio este ano e, desta vez, alcançou uma participação superior comparativamente à que registada há três anos, quando participaram seis equipas.

A organização deste ano esteve a cargo dos diretores do clube André Gonçalves, Vasco Sabino, e do presidente Gonçalo Gonçalves, que trataram ontem da formalização da entrega dos alimentos ao professor Nuno Jardim, presidente do Conselho Executivo da Escola EB 2,3 Dr. Eduardo Brazão de Castro.