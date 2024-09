Tiago Margarido antevê muitas “dificuldades” perante Sporting de Braga “ferido”

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, perspetivou hoje “um jogo difícil” na receção ao Sporting de Braga, que chega com o orgulho “ferido” ao encontro que abre a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“O [Sporting de] Braga tem vários jogadores internacionais, um treinador de referência e uma forma de jogar que eu admiro bastante, portanto, por si só, já nos vai trazer muitas dificuldades”, começou por dizer, aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio da Madeira.

O técnico, de 45 anos, considera que o facto de os bracarenses virem de “um jogo menos bom na última jornada (derrota por 2-0 frente ao Vitória de Guimarães) não influencia em nada”, pois “jogam sempre para ganhar”, independentemente da circunstância.

Na ‘ressaca’ do desaire frente ao Estoril Praia (1-0), no Estádio António Coimbra da Mota, Tiago Margarido revelou que o trabalho esta semana “incidiu bastante na finalização”, depois de um encontro em que sentiu que a bola não ia entrar, mesmo que os seus jogadores estivesse “durante 10 horas a chutar à baliza”.

“Confiamos muito nos nossos avançados, no potencial e na qualidade que eles têm”, frisou, para depois explicar que os seus atletas “tiveram apenas um dia mau”, acrescentando que era “bastante preocupante” se as oportunidades de golo não surgissem.

Expulso na última ronda, Ulisses é baixa confirmada, depois de um cartão vermelho direto na sequência de uma entrada mais dura sobre o médio estorilista Zanocelo, sendo que o defesa brasileiro foi o “primeiro a retratar-se perante o erro que teve”, assegurou.

“ [O Ulisses] Foi chamado à atenção e reconheceu o erro, agora é andar para a frente, pois certamente não vai voltar a repetir”, garantindo que serviu de aprendizagem para o grupo.

Dudu Teodora continua a fazer trabalho condicionado, ao passo que Nigel Thomas, recuperado de lesão, volta às opções para o duelo com os ‘arsenalistas’.

O Nacional, 15.º classificado com quatro pontos, recebe o Sporting de Braga, sétimo com oito, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio da Madeira, a contar para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.