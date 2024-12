The Best: Rúben Dias no ‘onze’ mundial do ano 2024 nos prémios FIFA

O defesa internacional português Rúben Dias foi hoje eleito para o ‘onze’ do ano 2024 dos prémios FIFA The Best, atribuídos numa gala em Doha, incluído pela terceira vez na melhor equipa mundial, após 2021 e 2023.

Dias, do Manchester City, viu ser coroado um ano em que conquistou a Liga inglesa, estando no ‘onze’ pelo segundo ano consecutivo, após em 2023 ter a companhia do colega de equipa Bernardo Silva, este ano ausente.

O português está ao lado do guarda-redes argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), dos defesas do Real Madrid Dani Carvajal e Antonio Rüdiger, do francês Saliba (Arsenal), dos médios dos ‘merengues’ Toni Kroos e Jude Bellingham, escudados por Rodri, outro jogador do Manchester City, com Lamine Yamal (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) e Vinícius Jr (Real Madrid) na frente de um ‘onze’ dominado pelos campeões europeus.

“Obrigado ao painel e a todos os que votaram em mim para o melhor 11. É uma honra”, declarou o defesa luso de 27 anos, numa mensagem vídeo enviada para o efeito.

De fora, tendo estado nomeados, ficam o defesa argentino do Benfica Nicolás Otamendi e o avançado sueco do Sporting Viktor Gyökeres, bem como o português do Al Nassr Cristiano Ronaldo, um dos grandes ausentes, assim como o francês Kylian Mbappé.

Numa escolha marcada pela conquista madrilena da Liga dos Campeões, bem como o Europeu ‘fulgurante’ do adolescente Yamal e do Bola de Ouro Rodri, bem como o ritmo goleador de Haaland, a temporada de Rúben Dias como ‘esteio’ da defesa dos ‘citizens’, sob comando de Pep Guardiola, e na seleção portuguesa foi também distinguida.

É a terceira vez que é incluído nos melhores 11 mundiais dos ano, depois de 2021 e 2023, sempre ao serviço do emblema de Manchester, que representa desde 2020 e pelo qual se abeira dos 200 jogos, somando 197 encontros oficiais disputados.

Pela seleção, jogou o Euro2024, em que Portugal caiu nos quartos de final ante a França, tendo alinhado em quatro dos cinco encontros disputados nesse torneio.