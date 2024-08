Bom dia!

A futebolista Inês Silva, de 19 anos, deixa o Sporting para abraçar a sua primeira experiência internacional. Ao JM, refere que espera adaptar-se à nova realidade, contribuindo para a equipa e para a sua evolução individual. O negócio deverá ser oficializado esta semana, com a madeirense a rumar a um dos campeonatos europeus mais competitivos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Rúben Macedo apresenta queixa devido a ameaças. No decurso do dérbi do passado domingo, o jogador formalizou uma denúncia junto da PSP, contra adeptos do Marítimo.

João Neves oficializado no PSG é outro assunto em relevo. Franceses pagam 59,9 milhões ao Benfica, num negócio que pode chegar aos 70 milhões mediante objetivos.

Quanto aos Jogos Olímpicos, ténis de mesa diz adeus a Paris. A equipa portuguesa, com Marcos Freitas, foi eliminada ontem pelo Brasil.

Já no ténis, madeirenses brilham em Braga. Francisca Marote e Madalena Fernandes exibiram-se em grande plano no norte do País.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.