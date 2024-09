Taça de Portugal: Machico eliminado após derrota em Oliveira do Hospital

O AD Machico saiu da Taça de Portugal, ao perder hoje com o Oliveira do Hospital, por 2-0, em jogo disputado na região Centro.

Os golos da equipa que milita na Liga 3 chegaram na segunda parte e em apenas um minuto.

O primeiro golo surgiu no final do minuto 61, por intermédio de Silva, altura em que o guarda-redes do Machico bateu mal um pontapé de baliza, tendo o adversário aproveitado o ‘brinde’.

Nos primeiros segundos do minuto 63’, Machico sofreu o segundo golo, desta feita por Neiva, após nova ‘oferta’, agora de um defesa tricolor.

Ainda antes do final do jogo, registaram-se lamentáveis cenas de indisciplina protagonizadas pelas duas equipas, valendo uma exclusão para cada equipa.

Machico junta-se aos eliminados Marítimo e Camacha na Taça de Portugal, também eliminados nesta 2.ª Eliminatória. Resta o Nacional em prova, alvinegros que entram em cena na próxima fase.