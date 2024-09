Supertaça Ibérica: Madeira SAD bate Benfica e alcança pódio

O Madeira SAD venceu este domingo o Benfica, por 31-30, e fechou a Supertaça Ibérica 2024 de andebol feminino na 3.ª posição.

No Pavilhão Municipal da Maia, no final do tempo regulamentar registava-se uma igualdade a 27 bolas.

No desempate por livres de sete metros, as madeirenses acabaram por levar a melhor, tendo falhado um dos livres, ao passo que o Benfica falhou dois.

A final da competição disputa-se este domingo, a partir das 15h00 (A Bola TV), e vai opôr as equipas espanholas do Elche e Bera Bera.