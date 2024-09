A 10.ª edição da Semana Europeia do Desporto, iniciativa da Comissão Europeia, vai decorrer entre os dias 23 e 30 de setembro, em vários concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Organizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizada pela Direção Regional de Desporto (DRD), sob o lema #BEACTIVE, pretende promover a prática regular do desporto e da atividade, incentivando, ainda, a adoção de hábitos de vida saudável, junto de todos os segmentos da população ao longo do ciclo da vida, independentemente da idade, sexo/género, contexto social ou nível de aptidão física.

Na apresentação do evento, hoje de manhã, na Quinta Magnólia, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, considerou natural a associação da RAM a este evento.

“Todos sabemos que a Região, nesta área de intervenção social – seja do ponto de vista do lazer, do desporto escolar, do desporto federado, do desporto no trabalho –, tem uma dinâmica muito significativa, daí fazer todo o sentido integrarmos esta Semana, que esperamos possa ter reflexos no quotidiano dos nossos cidadãos, nomeadamente no desenvolvimento de hábitos de prática desportiva”, perspetivou o governante.

No âmbito do programa terá lugar a cerimónia de entrega de louvores a atletas que obtiveram ao longo da época transata resultados de excelência, agendada para o dia 23, próxima segunda-feira.

“Entendemos ser relevante, nesta Semana Europeia do Desporto, reconhecermos o desempenho destes cerca de uma centena de atletas, não só porque são exemplo do trabalho, empenho e dedicação, mas também como um momento para assinalar a competência instalada no sistema desportivo regional”, concluiu.