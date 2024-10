O Sporting Club Santacruzense está de luto pela morte do seu sócio nº 1, António Spínola Barreto.

Nascido a 2 de março de 1924, ‘Tonito’, como era conhecido, completou este ano 100 anos de vida.

“Com a sua morte, fica muito mais pobre o nosso clube, a Região e o país. O SC Santacruzense apresenta sentidas condolências à sua família, extensivas a todos os santacruzenses”, diz ainda o clube de Santa Cruz.

Por outro lado, o CD Nacional também reagiu à morte de António Spínola, que era o sócio n.º 218 do clube alvinegro, sendo um dos fundadores do Grupo Os Alvi-negros em 8 de dezembro de 1980.

“Nacionalista desde sempre, Spínola Barreto foi um sócio dedicado e participante ativo na vida do Clube e deste grupo de adeptos. Demonstrou sempre uma enorme paixão ao nosso Nacional, marcando presença nos mais diversos feitos históricos da nossa instituição. À família e amigos, o CD Nacional apresenta as mais sentidas condolências, extensivas a toda a família alvi-negra”, pode ler-se no ‘site’ do CD Nacional.