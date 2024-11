Rui Pinto, num Ford Focus WRC 05, o melhor em Rosário 1, interrompeu a série de sucessos de François Delecour, o mais rápido nas quatro primeiras classificativas do Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que está na estrada até amanhã, 17 de novembro.

O piloto francês, aos comandos de um Peugeot 306 Maxi, segue no comando da prova com uma vantagem de 21,1 segundos sobre o segundo classificado que é Rui Pinto.

O espanhol Jesus Ferreiro, com um Ford Escort Mk II, mantém o terceiro posto e está a 44,8 segundos do comandante.

A caravana do Rally Madeira Legend realiza nesta altura uma passagem pelo parque de assistência, localizado no Cais 8 do Porto do Funchal, antes de cumprir a 3.ª secção, uma repetição daquela que foi cumprida na manhã deste sábado, 16 de novembro.