Bom dia!

A nova equipa técnica do Marítimo foi ontem apresentada com o propósito de “devolver o clube ao lugar que pertence”. O treinador Rui Duarte quer uma equipa com “coragem” e a praticar um “futebol de qualidade”. “Não sou mágico, mas tenho gente competente que me ajuda a perceber o caminho”, sublinha.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda uma incógnita. Campo inaugurado há seis meses continua inativo. O recinto no Ribeiro Real foi construído para atenuar a intensa carga de treinos no Estádio do Carmo. A inauguração ocorreu em abril, mas os clubes de Câmara de Lobos ainda não estrearam a infraestrutura.

Saiba ainda que Sporting joga na Áustria com respeito pelo Sturm Graz e que no Nacional Matheus Dias reconhece que a equipa está em dívida com os adeptos.

