Rodrigo Andrade ligado ao Marítimo até 2027

Rodrigo Andrade renovou contrato com o Marítimo até 2027. O jovem médio, de 22 anos, que já alinhou por 224 ocasiões ao serviço das equipas de formação verde-rubras e que já representou a equipa principal, é a mais recente aposta do Marítimo.

O futebolista estava deliciado com esta aposta. “É com enorme satisfação que prolongo a ligação com o meu clube. É o reconhecimento do trabalho que venho a desenvolver desde a formação e são mais uns anos para dar tudo”.

Rodrigo Andrade mostrou-se focado em ajudar a sua equipa. “Quero dar o máximo contributo à equipa. Será um processo de muito trabalho e compromisso para ajudar o clube a atingir os objetivos”.