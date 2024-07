Reforço do Nacional, Ulisses Rocha, agradece ao Vasco da Gama

O defesa Ulisses Rocha, reforço para a próxima época para o Nacional, despediu-se hoje do seu ex-clube, o Vasco da Gama. Recorde-se que o defesa brasileiro, de 23 anos, chega por empréstimo do Vasco da Gama, num vínculo válido por uma temporada, com opção de compra.

Foi na rede social Instagram que Ulisses agradeceu ao clube brasileiro.

“Hoje encerro um capítulo importante da minha carreira como profissional. O Vasco me abriu as portas e realizou meu maior sonho: virar profissional em um clube Gigante. Agradeço a todos os profissionais com quem tive o privilégio de trabalhar no clube. E também a essa torcida incrível, que é a essência do clube. Obrigado, Gigante da Colina!”, escreveu o jogador brasileiro.