Rali Vinho Madeira: dia decisivo arranca com enchente em Câmara de Lobos

O derradeiro dia do Rali Vinho Madeira, que irá desenhar o desfecho da prova rainha do automobilismo regional, inicia-se em Câmara de Lobos, com uma enchente no Jardim da Serra. Recorde-se que ontem Campedelli foi desqualificado, colocando assim fim à sua performance de grande nível, onde vinha a dominar a competição.

Posto isto, Diego Ruiloba é o líder neste momento, com 10,7 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo. Hoje o rali contempla oito classificativas, estando tudo em aberto em relação à luta pela vitória. Quem será o vencedor?

A pergunta começa a ser respondida a partir das 9h28 com a primeira passagem por Câmara de Lobos. Seguem-se Ponta do Sol 1 (10h19), Calheta 1 (11h03), Rosário 1 (12h27), Câmara de Lobos 2 (14h29), Ponta do Sol 2 (15h20), Calheta 2 (16h04) e Rosário 2 (17h28).