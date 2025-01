O piloto madeirense Miguel Caires anunciou esta quarta-feira a saída de João Miguel Sousa do projeto da E-motion Rally Spirit.

“Oficializado que está o encerramento da época 2024 do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, é tempo de fazer balanços e projetar o futuro.Tempo também para agradecer todo o contributo prestado pelo @jencalha ao projeto da @emotion_rallyspirit nos últimos três anos. Uma história com muitas páginas bonitas, uma viagem em crescendo com muitas memórias e conquistas que irão perdurar no tempo. Os ciclos abrem-se e fecham-se e após um balanço desta bela história no final desta época, venho por este meio anunciar que na próxima época (a concretizar-se) não terei ao meu lado direito o João. Razões pessoais e profissionais levaram a que chegássemos à conclusão de que o Rali de Câmara de Lobos foi o último feito como dupla. Sei o quanto te dedicaste e evoluímos e não tenho qualquer tipo de dúvidas de que tens capacidade para entrar em qualquer projeto a nível regional. Um abraço e obrigado por tudo!”, disse o piloto, procurando agora novo parceiro de equipa, que será anunciado oportunamente.