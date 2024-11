Depois de Lisboa e Viseu, o projeto da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), intitulado ‘Arbitragem na Escola’ chegou esta semana à Madeira.

O projeto leva a vários estabelecimentos de ensino uma carrinha equipada com meios que permitem aos jovens entender por dentro a arbitragem de um jogo de futebol, de futebol de praia e futsal, com o utilizador a tomar decisões com recurso a ecrãs com lances de jogo e óculos 3D.

De acordo com a APAF, a carrinha do projeto ‘Arbitragem na Escola’ vai percorrer diversos estabelecimentos da Região, de 11 a 20 de novembro, tendo já passado pela Escola da APEL, Universidade da Madeira, e Escola Gonçalves Zarco.

Esta quinta-feira, o projeto está na Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, em Câmara de Lobos, até às 12h30, e amanhã rumará à Escola Básica e Secundária de Machico, das 9h00 às 13h00 e à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, das 14h30 às 17h30.

Na próxima semana, será a vez da Escola Professor Doutor Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, das 11h45 às 16h50 de segunda-feira, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, das 9h00 às 12h00 de terça-feira, e a Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente, das 9h00 às 12h00 de quarta-feira.

“Este projeto resulta do trabalho meritório produzido pela Academia APAF. A carrinha anda de Escola em Escola, de Clube em Clube, por Portugal inteiro com o objetivo de humanizar e dar a conhecer a nobre função de arbitrar”, refere a APAF num comunicado, no qual sublinha também o apoio do Grupo Sousa para trazer o projeto até à Região.