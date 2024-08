O ‘Pico Ruivo Vertical Challenge’, que estava agendado para decorrer este sábado, foi adiado para setembro devido à falta de condições para a realização da prova em consequência do incêndio que lavra na cordilheira central da ilha.

“Na sequência de novos contatos com diversas entidades e de acordo com as várias entidades envolvidas, vimos por este meio informar que a prova ‘Pico Ruivo Vertical Challenge’ encontra-se reagendada para o próximo dia 14 de setembro”, informou a Associação de Atletismo da Madeira, em comunicado.