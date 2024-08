Bom dia!

Nadador do Clube Naval do Funchal estabeleceu nova marca, ao nível nacional, nos 50 metros costas. Fecha uma temporada onde foi por três vezes campeão.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda mais um feito. Mayra conquista ouro na Argentina. Luso-brasileira venceu nos 100 metros (45-49 anos) e arrecadou a medalha de prata na prova dos 50 metros no Mundial de Natação no Gelo.

Quanto ao padel, hoje é dia de decisões. A dupla convidada, Fernando Meira/Pedro Mendes, foi ontem eliminada. Hoje, disputam-se as finais do ‘Autocrescente MG Porto Santo Padel Trophy powered by Coral Puro Malte’

No futebol, Margarido já venceu o Sporting. O técnico do Nacional, outrora ao serviço do Varzim, já somou um triunfo diante do campeão nacional. E vai tentar surpreender de novo.

Já na Arábia Saudita, CR7 marca e assiste no apuramento para a final. O madeirense surgiu a todo o gás no primeiro jogo da temporada e foi determinante para a qualificação para o encontro decisivo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!