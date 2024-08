Pedro Pichardo, vice-campeão olímpico do triplo salto, assumiu que tem pensado aposentar-se a partir de hoje, reconhecendo que os últimos anos têm sido complicados devido a problemas com o Benfica e à falta de apoio do Governo.

“Tenho perdido aquela emoção, aquela felicidade que tinha pelo desporto e tenho vindo a pensar em aposentar-me a partir de hoje”, declarou aos jornalistas na zona mista do Stade de France, pouco depois de conquistar a prata no triplo salto.

Campeão olímpico da disciplina em Tóquio2020, Pichardo revelou que o seu pai, que é também o seu treinador, assim como a mãe e a esposa têm tentado convencê-lo a, pelo menos, acabar a época e, depois, pensar se continua ou não.

“Mas o que está na minha cabeça é ficar aqui já. Parar por aqui. Hoje, já foi a minha última competição. A minha família ainda continua a falar comigo para ver se continuo mais tempo, a saúde está boa, ainda tenho 31 anos, não sei. Vou pensar a ver se continuo”, acrescentou.

Pichardo assegurou hoje a prata em Paris2024 com um salto de 17,84 metros, a dois centímetros do espanhol Jordan Díaz (17,86), que lhe sucede depois de já o ter batido nos Europeus Roma2024, enquanto a medalha de bronze foi para o italiano Andy Díaz, com 17,64.

“Os últimos anos têm sido complicados, [com] problemas no clube também. Infelizmente, lá em Portugal, não temos apoio das instituições. O Governo também só olha para o futebol. Nós somos atletas que temos que estar aqui, mas não temos apoio nenhum”, criticou.