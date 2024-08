O português Pedro Pichardo procura hoje defender o título olímpico no triplo salto em Paris2024, num dia em que os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista, campeões mundiais, lutam pelas medalhas no K2 500 metros.

Depois de ter precisado de apenas um salto para garantir a qualificação para a final dos Jogos Olímpicos Paris2024, com uma marca de 17,44 metros, a melhor das eliminatórias, Pichardo surge como um dos grandes candidatos a repetir o ouro.

O espanhol Jordan Díaz, que bateu o português na final dos Europeus de Roma, e Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, são os grandes adversários do português numa final à qual não chegou Tiago Pereira e que está marcada para as 20:10 locais (19:10 em Lisboa).

Antes, a partir das 19:37, Jéssica Inchude vai disputar a final do lançamento do peso e, após garantir a presença entre as 12 melhores dos Jogos Olímpicos, assumiu o top 8 como objetivo.

Campeões do mundo, João Ribeiro e Messias Baptista também surgem como candidatos a medalhas no K2 500 metros e alinham nas meias-finais às 11:20, procurando ser uma das quatro primeiras embarcações da sua série, para chegarem à final, agendada para as 13:30.

Numa modalidade em estreia em Jogos Olímpicos, Vanessa Marina vai competir no ‘round robin’ do breaking a partir das 16:00, em busca de um lugar nas fases finais, que começam com os ‘quartos’ às 20:00.