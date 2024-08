Paris2024: Judoca Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze em -78 kg

Patrícia Sampaio tornou-se hoje a quarta judoca portuguesa medalhada em Jogos Olímpicos, ao conquistar o bronze na categoria -78 kg em Paris2024, igualando Nuno Delgado, Telma Monteiro e Jorge Fonseca.

Na luta pelo bronze, a judoca portuguesa bateu a japonesa Rika Takayama por duplo waza-ari, alcançando a 29.ª medalha olímpica do desporto português, a primeira na presente edição dos Jogos.

Aos 25 anos, Sampaio juntou-se a uma restrita elite no judo nacional, após um percurso irrepreensível em que venceu os três primeiros combates por ippon, sendo relegada para a repescagem ao perder por waza-ari com a superfavorita e líder do ranking mundial da categoria, a italiana Alice Bellandi, a quem nunca venceu em oito combates.

Antes, a judoca portuguesa tinha iniciado o seu percurso vencendo a queniana Zeddy Cherotich, 22.ª inscrita, seguindo-se a francesa e favorita Madeleine Malonga, vice-campeã olímpica, e, depois, a chinesa Zhenzhao Ma, todas por ippon.

Nona em Tóquio2020 – o mesmo lugar que ocupou nos últimos Mundiais -, Sampaio foi a grande surpresa do judo português em Paris2024 e igualou, não sem surpresa, os feitos daqueles que a antecederam, uma vez que não era o nome mais óbvio da comitiva lusa para lutar por uma medalha.

Pioneiro olímpico do judo, Nuno Delgado foi o primeiro a subir ao pódio em Jogos Olímpicos, ao ser terceiro nos -81 kg em Sydney2000, depois de ter derrotado o uruguaio Álvaro Paseyro por ippon.

Aquela medalha inédita, conquistada em 19 de setembro de 2000, fez outros judocas acreditarem que era possível, com a modalidade a assumir-se como uma das mais importantes nas Missões lusas aos Jogos.

Embora as expectativas tenham crescido exponencialmente com o bronze de Delgado, agora com 47 anos, foi preciso esperar 16 anos para que o judo português voltasse a festejar uma medalha, mais concretamente até 08 de agosto de 2016.

Nesse dia, Telma Monteiro conquistou o bronze na categoria de -57kg dos Jogos Olímpicos Rio2016, ao bater a romena Corina Caprioriu por yuko.

Depois de cinco medalhas em Mundiais e 11 em Europeus, Monteiro, presente em Paris2024 a convite do Comité Olímpico de Portugal, alcançou finalmente o ‘metal’ olímpico, o único naquela edição para as cores nacionais.

O judo português não teve, no entanto, de esperar outros 16 anos por outra medalha, já que logo nos Jogos seguintes, disputados em Tóquio em 2021 – foram adiados um ano devido à pandemia de covid-19 -, Jorge Fonseca foi terceiro.

Hoje eliminado na estreia em Paris2024, o judoca do Sporting conquistou o bronze na categoria de -100 kg, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a primeira de quatro medalhas para a Missão lusa na capital japonesa, a mais bem-sucedida de sempre em Jogos Olímpicos.

Três anos depois, coube também a Patrícia Sampaio a honra de ‘oferecer’ a Portugal a primeira medalha em Paris2024, e fazer esquecer uma prestação até aqui dececionante do judo nestes Jogos.