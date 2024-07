Pedro Melvill Araújo, Luís Madruga e Nuno Rodrigues são figuras incontornáveis do automobilismo madeirense. Em vésperas da 65.ª edição do Rali Vinho Madeira, descrevem ao JM as peripécias que viveram nos bastidores organizativos, acompanhando a transição do papel para os computadores. Saiba a história dos decanos dos ralis. Este é o assunto que faz manchete na capa desportiva do Jornal desta segunda-feira.

Mas damos também bastante e merecido destaque à mesatenista lusa, radicada na Madeira, Fu Yu, que avança para a segunda ronda após vencer, por 4-0, uma das melhores atletas mundiais. “Foi fácil”, admitiu.

Marcos Freitas inicia hoje (12h00) nova aventura olímpica frente ao dinamarquês Ander Lind.

Na I Liga, o Nacional triunfou e já com ex-portista Bruno Costa. No Atletismo, Cristina Neves está imparável e Rita Barbosa também é ouro.

A comitiva madeirense alcançou oito medalhas nos campeonatos nacionais de sub-20.

