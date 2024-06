José Mourinho disse hoje que Manuel Fernandes será sempre o seu treinador, lembrando-se dos tempos que foi o ex-futebolista do Sporting e também treinador a dar-lhe oportunidade no futebol profissional.

“Um grande homem, um jogador extraordinário, um amigo verdadeiro, o homem que acreditou num miúdo e levou-me para o futebol profissional. Deixou-nos e será um dia difícil de trabalho para mim, mas ainda o consigo ouvir ‘vamos lá, Zé’. O meu treinador, Manuel Fernandes para sempre”, escreveu Mourinho nas redes sociais.

O atual treinador do Fenerbahçe e técnico português de maior prestígio despediu-se de Manuel Fernandes, símbolo do Sporting e do futebol português, que morreu na quinta-feira à noite na sequência de doença prolongada, aos 73 anos.

Mourinho trabalhou com Manuel Fernandes quando integrou a formação do Vitória de Setúbal, mas também quando esteve ligado à prospeção na Ovarense e quando foi adjunto em equipas técnicas do Estrela da Amadora e Sporting.

Por seu lado, o internacional português Cristiano Ronaldo publicou igualmente nas redes sociais uma mensagem de pesar.

“Descansa em paz, Manuel Fernandes”, escreveu o avançado que está ao serviço da seleção nacional no Euro2024.

Manuel Fernandes, nascido em Sarilhos Pequenos, na Moita, em 05 de junho de 1951, notabilizou-se como jogador, sobretudo, ao serviço do Sporting, que representou por mais de uma década, entre 1975/76 e 1986/87, tendo passado ainda por Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.

Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um ‘póquer’ nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos.

Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol, como treinador, orientando Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel e União de Leiria, sendo que, pelo meio, treinou em Angola, no ASA.