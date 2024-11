Bom dia!

Prova decisiva que vai definir o novo campeão de ralis da Madeira junta três dezenas na ‘ilha dourada’ no final deste mês.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Júnior Almeida espreita entrada no onze do Marítimo e José Gomes em afirmação no Nacional. Já no Regional, 1.º de Maio e Santacruzense em destaque.

Saiba ainda que Borrageiro regressou em grande. Rodrigo Borrageiro sagrou-se campeão nacional de badminton na categoria D, apenas 11 meses depois de ter regressado à modalidade após um interregno onde se dedicou ao futebol. Ao JM, diz que o objetivo passa agora por atingir a categoria absoluta e que a seleção também está no horizonte.

