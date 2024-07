Rui Alves, presidente dos alvinegros, diz que há maiores dificuldades e mais burocracia nas transferências de jogadores oriundos do estrangeiro. ‘Nova lei na imigração preocupa Nacional’ é o principal destaque na capa dedicada ao noticiário desportivo desta edição do JM.

O Euro2024 continua em destaque, agora com a passagem da Inglaterra e dos Países Baixos à próxima fase do campeonato. Os ingleses ganharam à Suíça; depois de um empate (1-1) ganharam nas grandes penalidades (5-3). Já os neerlandeses bateram a Turquia com uma reviravolta no marcador, por 2-1.

A seleção nacional regressou a casa e foi bem recebida em Lisboa. Este é outro destaque da edição alusivo ao campeonato europeu de futebol.

Em automobilismo, chamada à primeira para a vitória de Sérgio Jesus na rampa do Porto da Cruz.