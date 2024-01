O madeirense Pedro Buaró, atleta do Benfica, é o novo recordista nacional do salto com vara. A melhor marca de sempre foi alcançada nos Alpes franceses, ficando fixada nos 5,75 metros. Confira o mérito do atleta que mereceu manchete desportiva no seu Jornal deste domingo.

Fique ainda a saber que, na II Liga, o técnico verde-rubro assumiu-se insatisfeito com a eliminação da Taça de Portugal e exige hoje (15h30) uma “resposta positiva” frente ao Académico de Viseu. Sobre reforços, admite “algumas novidades” na próxima semana.

Referência também para o facto de as chaves da vitória terem sido escritas em português. O líder do Sporting conquistou ontem um triunfo (3-0) sólido em Chaves, com golos apontados por Paulinho, Trincão e Pote.

Na taça EHF, registe-se casa cheia que empurrou o Madeira SAD para a vitória.