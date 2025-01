O embate entre Nacional e FC Porto foi interrompido pelo ‘suspeito do costume’ na Choupana, aos15 minutos. Encontro será retomado a 15 de janeiro, às 17 horas. Este é o destaque na capa desportiva do JM de hoje.

A vitória do Sporting merece chamada na ‘última’ de hoje. O emblema leonino triunfou na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães, onde Rui Borges venceu a sua ex-equipa e Gyökeres brilhou com um ‘hat-trick’.

No Marítimo, Rui Duarte vinca confiança nos jogadores. O técnico está convencido de que o plantel vai dar a volta ao mau momento.

Estes e vários outros destaques na edição deste sábado do seu JM.