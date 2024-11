NAFRAM satisfeita com acordo entre árbitros e AFM

Tal como o JM noticiou, a paralisação dos árbitros de futebol regional, agendada para o próximo fim de semana, foi cancelada após o setor ter chegado a acordo com a Associação de Futebol da Madeira (AFM).

Este é um acordo que o Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira (NAFRAM) saúda, considerando que os compromissos assumidos pela AFM “visam melhorar as condições de trabalho”.

Entre as reinvidicações dos árbitros estavam a necessidade da melhoria das condições de treino, a atualização da tabela de comparticipações e o pagamento dos prémios de jogo relativo ao Torneio Autonomia, disputado no último verão.

Ao que o JM apurou, foi concedida mais uma hora e meia de treino aos árbitros no novo Campo do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, às quintas-feiras.

A nível de despesas com combustível, será pago mais 4 cêntimos por quilómetro percorrido, enquanto que o valor de remunerações ligados a prémios será regularizado entre hoje e amanhã. De realçar ainda que a remuneração por jogo dirigido nos escalões de formação, aumenta 2,5 euros.

Leia a nota de imprensa do NAFRAM:

A Direção do Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira (NAFRAM) vem, por este meio, informar que, na sequência das reivindicações apresentadas pelos Árbitros e Observadores de Futebol e Futsal, foi alcançado um acordo com o Conselho de Arbitragem e Direção da Associação de Futebol da Madeira. Ambas as entidades atenderam às reivindicações perante todos, respostas estas que visam melhorar significativamente condições de trabalho da classe.

Centro de Treinos: Nossa Prioridade Principal

Desde o início, o NAFRAM destacou como prioridade a necessidade urgente de garantir um espaço fixo e adequado para os treinos, considerando que a falta de um local fixo e permanente prejudica significativamente a preparação física e técnica dos árbitros.

Com o compromisso formal e oficial das entidades responsáveis para implementação de uma solução definitiva, que será adoptada imediatamente , acreditamos que a arbitragem regional terá finalmente as condições adequadas para corresponder às exigências da modalidade. O NAFRAM acompanhará de perto o desenvolvimento desta medida, que representa um marco fundamental para o futuro da arbitragem na nossa região.

Atualização da Tabela de Comparticipações Foi também alcançado um acordo para a atualização da tabela de comparticipações, respondendo assim a uma das principais reivindicações dos Árbitros e Observadores de Futebol e Futsal.

Pagamento do Torneio da AutonomiaInformamos ainda que os prémios relativos ao Torneio da Autonomia foram devidamente regularizados, encerrando definitivamente este ponto da reivindicação.Compromisso e FuturoO NAFRAM reafirma a sua total compromisso em continuar a colaborar com todas as entidades responsáveis pelo desporto na Região, com destaque para o Conselho de Arbitragem e a Direção da Associação de Futebol da Madeira, sempre na defesa intransigente dos interesses e direitos dos seus associados .

Estamos confiantes de que as soluções agora apresentadas marcarão o início de uma nova fase para a arbitragem regional, baseada no respeito e na valorização do trabalho dos Árbitros e Observadores de Futebol e Futsal.”