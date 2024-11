O treinador Tiago Margarido garantiu hoje que o Nacional vai “lutar pelos três pontos” na visita ao terreno do Estrela da Amadora, em jogo da 11ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

“ [O Estrela da Amadora] É uma equipa que vale bem mais do que os pontos que conseguiu até ao momento. Tem excelentes valores individuais, possuiu qualidade coletiva, mas nós também temos a nossa [qualidade] e vamos lutar pelos três pontos”, referiu o técnico ‘alvinegro’, na conferência de antevisão ao duelo frente ao conjunto amadorense.

Após a promoção de José Faria, que substituiu Filipe Martins, os ‘tricolores’ estabilizaram, tendo alcançado duas vitórias, um empate e duas derrotas em todas as competições, sendo que a maior diferença prende-se com a “objetividade no seu jogo”.

“É uma equipa que procura chegar de forma rápida à baliza adversária, que opta muitas vezes pelo futebol direto e que luta pela primeira e segunda bola. É uma equipa vertical, agressiva, e que procura chegar com mais objetividade à baliza adversária”, notou.

Depois da vitória frente ao Santa Clara (2-0), que permitiu ao Nacional sair da zona de despromoção, o técnico, de 35 anos, salientou que “é sempre melhor trabalhar sobre vitórias”, mas referiu que o grupo teve uma “semana completamente normal”, afastando qualquer cenário de euforia.

“Preocupamo-nos em dar sequência ao nosso crescimento enquanto equipa. No último jogo conseguimos marcar, algo que já não fazíamos há algum tempo, e conseguimos também não sofrer. Portanto, o nosso foco é dar consistência ao que foi feito e, fundamentalmente, focar-nos naquilo que é o crescimento da equipa”, notou.

Com dois golos apontados na presente temporada, incluindo o tento que abriu o marcador na última jornada, o jovem avançado brasileiro Isaac Tomich, contratado no último mercado de ‘verão’ por empréstimo dos brasileiros do Atlético Mineiro, tem sido um dos destaques na ‘turma’ madeirense, “fruto do seu trabalho, foco e empenho”.

“O Isaac [Tomich] é um menino que está a crescer. Não podemos esquecer que tem 20 anos, mas com muito talento. Está a adaptar-se ao futebol europeu, aos valores do Nacional e está cada vez melhor. Tem-se focado muito naquilo que é o seu trabalho individual, as suas movimentações e a dinâmica da equipa”, concluiu.

O médio Miguel Baeza e o avançado Dyego Sousa continuam lesionados e são baixas para este encontro.

O Nacional, 15º classificado, com oito pontos mas menos um jogo, visita o Estrela da Amadora, que é 17º e penúltimo, com seis, no domingo, às 15:30, no Estádio José Gomes.

A partida da 11ª jornada da I Liga portuguesa de futebol vai ter arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.