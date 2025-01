Nacional sagra-se campeão regional de futsal

O Nacional sagrou-se este domingo campeão regional de futsal, ao vencer o Ribeira Brava, por 4-0, no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo.

À partida para a 14.ª e derradeira ronda da Divisão de Honra Regional, os alvinegros estavam no 2.º posto em igualdade pontual, mas em desvantagem no confronto direto, com o CDE Francisco Franco, que tinha um jogo a mais disputado e que folgou nesta jornada.

Recorde-se que o Nacional necessitava apenas de pontuar esta noite para assegurar o título, nesta que foi a época de regresso ao futsal regional.

Quando falta disputar um jogo para terminar a competição, a classificação é a seguinte:



1.º Nacional - 30 pontos

2.º Francisco Franco - 27

3.º Porto Moniz - 21 (-1 jogo)

4.º Marítimo B - 17

5.º Sporting da Madeira - 12

6.º Ribeira Brava - 10

7.º 1.º de Maio - 2 (-1 jogo)

Assim sendo, os alvinegros vão, a partir de maio, lutar pelo regresso aos nacionais, aquando da disputa da Taça Nacional.

Já relativamente à competição regional, essa continua já no próximo fim de semana, com a disputa da Taça da Madeira, prova que se desenrolará em formato de campeonato.