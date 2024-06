O Nacional inicia a época 2024/25 em 02 de julho, numa preparação que inclui um jogo amigável com o FC Porto, além de um estágio em Penafiel, informou hoje o clube da I Liga de futebol.

A equipa madeirense vai realizar exames médicos e físicos em 02 de julho, que se prolongam até ao dia seguinte, com o primeiro jogo particular marcado para 13 de Julho, com o FC Porto, à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

A preparação inclui duelos com duas formações madeirenses que militam no Campeonato de Portugal, Marítimo B e Machico, com encontros marcados para 17 e 20 de julho, respetivamente, antes de o Nacional medir forçar com a formação principal do Marítimo, em 23 de julho.

A pré-temporada do Nacional prosseguirá com um estágio em Penafiel, que inclui jogos com o Desportivo de Chaves, em 27 de julho, e Rio Ave, quatro dias mais tarde, em 31 de julho, antes do regresso à Madeira, sendo que os insulares vão ainda participar no Torneio da Autonomia, entre 03 e 04 de julho, com o Marítimo também confirmado entre os participantes.

Na última temporada, sob o comando do técnico Tiago Margarido, que já renovou por mais duas épocas, até junho de 2026, o Nacional conseguiu a subida direta ao primeiro escalão do futebol português, após terminar a II Liga em segundo lugar, com 71 pontos, apenas atrás do campeão Santa Clara, que somou 73.