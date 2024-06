Bom dia!

As contas são de Rui Alves, presidente do Nacional, que refere ter já entregado ao Governo Regional um estudo sobre o retorno financeiro do futebol profissional para a Região. E pede para que os governantes não ignorem o que o desporto representa do “ponto de vista estratégico para a Madeira”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os donos da esperança nacional. A ‘equipa das Quinas’ tirou ontem a foto de família rumo ao Euro2024 e cumpre amanhã o derradeiro teste, num encontro onde Cristiano Ronaldo já deverá jogar.

Saiba ainda que Benfica festejou no Funchal. A formação ‘encarnada’ de iniciados, com o madeirense Martim Gomes, venceu o Marítimo por 2-1 e sagrou-se campeã nacional.

Destaque também para o ténis de mesa, onde Madalena Saldanha faz história. A jovem mesatenista de 15 anos conquistou o primeiro título nacional em camadas jovens da história da AD Caramanchão.

