A vitória do Nacional, na I Liga, e o empate do Marítimo, na II Liga, são o destaque principal da edição de hoje do JM Desporto.

‘Esperanças intactas’. O Nacional recebeu e venceu o AVS, somando a segunda vitória consecutiva na I Liga. Já o Marítimo, somou um ponto no reduto do 3.º classificado da II Liga, na estreia de Ivo Vieira.

No topo da página, a derrota dos dragões por 3-1, na deslocação a Barcelos. ‘Porto surpreendido pelo Gil Vicente’ é o título.

Ontem, houve maratona no Funchal, com ‘Aroa Seijo e André Costa triunfantes’, destaca o JM Desporto. A atleta espanhola e o português foram os mais consistentes na prova que juntou, no total, quase 2.000 atletas na estrada.

No Campeonato Portugal, ‘Dérbi entre Machico e Camacha deu empate’ é outro destaque nesta edição em que também é assinalada, em basquetebol, a vitória do CAB Feminino frente ao seu adversário direto CP Natação.