O Nacional, da I Liga de futebol, empatou hoje com Marítimo B e Camacha, ambos do Campeonato de Portugal, com o mesmo resultado nos dois jogos particulares (3-3), disputados na Ribeira Brava e no Estádio da Madeira.

Na partida frente ao conjunto secundário dos ‘verde-rubros’, realizada no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, os golos dos nacionalistas foram apontados por Arvin Appiah, Daniel Penha e Adrián Butzke.

No duelo perante à Camacha, que teve lugar no Estádio da Madeira, Rúben Macedo, Bruno Costa e Isaac Tomich foram responsáveis pelos tentos ‘alvínegros’.

O plantel às ordens de Tiago Margarido regressa ao trabalho na segunda-feira à tarde, com uma sessão de treino no Estádio da Madeira, no Funchal.

O próximo compromisso oficial do Nacional está marcado para 20 de outubro, frente à União de Leiria, da II Liga, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, com início às 15:00.