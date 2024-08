O sueco Sven-Goran Eriksson morreu hoje em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas, informou a família do antigo treinador do Benfica e da seleção inglesa de futebol.

“Após longa doença, SGE [Sven-Goran Eriksson] faleceu durante a manhã, em casa, rodeado pela família”, pode ler-se em nota publicada na página oficial do treinador, num comunicado também replicado pelo empresário do técnico, Bo Gustavsson.

Na mesma nota, pede-se reserva para a família no momento de luto e informa-se que as condolências podem ser endereçadas na página oficial (www.svengoraneriksson.com).

Eriksson notabilizou-se enquanto treinador ao serviço do Gotemburgo, o que o conduziu ao Benfica em 1982/83, mantendo-se por duas épocas na Luz, antes de regressar em 1989, para mais três temporadas pelas ‘águias’.